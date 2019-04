Magazin: „Sterbende Jolie“ hinterlässt alles Sohn

Deshalb plane die 43-Jährige, ihr gesamtes Vermögen ihrem ältesten Sohn Maddox zu hinterlassen. Nang Lay, Mitglied des kambodschanischen Buddhisten Tempels in Los Angeles, wird in dem Bericht so zitiert: „Ich habe gehört, dass Maddox Angelinas Filmfirma Jolie Pas übernehmen soll. Sie will ihm ihr gesamtes Business überlassen.“ Dazu passt, dass die Oscargewinnerin ihre kambodschanische Wohltätigkeitsorganisation in „Maddox Jolie Pitt Foundation“ unbekannt hat.