„Animal Care International“ lädt zum Maifest 2019

Am Samstag, dem 25. Mai, findet in Neu-Purkersdorf in Niederösterreich das Maifest der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Als besonderer Gast wird Father Anthony angekündigt, ein Franziskaner, der in Bosnien zahlreichen Hunde und Katzen das Leben gerettet hat und damit Tierschutz an vorderster Front leistet.