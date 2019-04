Schneemassen hinterließen große Schäden in Wäldern

„Dies sind allerdings nur vorläufige Zahlen. Die Schadholzmenge in diesem Winter wird aus derzeitiger Sicht die Marke von 300.000 Festmeter übersteigen“, so Agrarlandesrat Josef Schwaiger. Betroffen sind vor allem Wälder unter 1000 Metern Seehöhe. Insgesamt wird die Menge des Schadholzes zirka fünfmal so hoch sein wie in einem durchschnittlichen Winter, rechnet die Landesforstdirektion. Die Summe der Schäden, die an den Katastrophenfonds gemeldet werden, werden auf sieben Millionen Euro geschätzt. Gerechnet wird mit rund zwei Millionen Euro, die letztlich an Beihilfen aus dem Katastrophenfonds ausbezahlt werden.