Afghanistans Bewohner haben die meisten Sorgen

Wenig Grund zur Freude in Afghanistan und der Türkei

Afghanistan hingegen bringt es nur auf 43 Punkte und belegt somit das zweite Jahr in Folge den letzten Platz in dieser Rangliste. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sogar noch fünf Punkte eingebüßt. Doch das ist noch nicht alles: Während im Vorjahr noch 36 Prozent der Befragten angaben, am Tag vor der Befragung gelacht oder gelächelt zu haben, konnten das im krisengebeutelten Land diesmal nur noch zwölf Prozent von sich behaupten. Solch ein niedriges Resultat gab es in dieser Kategorie noch nie.