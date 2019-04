Zug um Zug zu kranken Zähnen

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die qualmen, ist in Österreich im Europavergleich immer noch hoch. Sprechen Sie Ihre Patienten aktiv darauf an?

Auf jeden Fall. Ob jemand Raucher ist, merkt man in den meisten Fällen gleich am Geruch, der sich in Kleidung, Haaren oder Fingern festsetzt. Die Zähne weisen eine deutliche Verfärbung auf, auch Zunge und Gaumen haben einen typischen Belag, der sich umso kräftiger bildet, je stärker geraucht wird. Ich versuche, den Patienten in der zahnärztlichen Beratung auch zu vermitteln, dass sich Rauchen nicht nur auf die Zahngesundheit, sondern auf den gesamten Körper negativ auswirkt.