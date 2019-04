Titelkampf: Jetzt stichelt BVB-Boss gegen Bayern

„70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen“, stichelte Watzke beim „Kneipengespräch“ mit Tilman Kuban. Und er ging sogar noch weiter: „Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer.“