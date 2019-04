Autoeinbrecher auf Flucht gegen Baum geprallt

Schon seit Anfang März waren im Bezirk Neusiedl am See mehrmals Diebstähle in Fahrzeugen verübt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Die Täter versuchten ihr Glück meist auf Parkplätzen von Seebädern und an anderen Orten, an denen sich Touristen gerne aufhalten.