„Blacksad“: Story-Trailer zum tierischen Adventure

Mit „Blacksad: Under the Skin“ bringt der französische Publisher Microids am 26. September ein tierisches Noir-Adventure auf PC, Mac, PS4, Xbox One und Switch. Basierend auf den gleichnamigen Comics, schlüpfen Gamer darin in die Rolle des Katzen-Detektivs John Blacksad, der den Mord an einem Boxklubsbesitzer sowie das Verschwinden eines aufstrebenden Box-Talents aufzuklären versucht. Der Story-Trailer gibt einen ersten Einblick.