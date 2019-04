Cuoco: Tränenausbruch am „The Big Bang Theory“-Set

„Die schwierigste Seite, die ich je lesen musste“

Kunal Nayyar, der Rajesh in der beliebten Serie spielt, wandte sich auf Instagram an seine Fans und schrieb: „Habe gerade das Skript für die letzte Episode gelesen... Gute Nacht #tbbt.“ Schauspieler Johnny Galecki, der Leonard verkörpert, kommentierte daraufhin: „Schwierigste Seite, die ich je lesen musste. XO.“ Die Blondine verriet vor Kurzem, dass sie gerne eins der Bilder vom Set mit nach Hause nehmen würde. Dazu sagte sie in einem Interview mit ,Entertainment Tonight‘: „Es gibt ein Bild am Set, auf dem ein großer Donut und ein Robotor zu sehen sind, und ich glaube, ich nehme es mit nach Hause.“