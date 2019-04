Weißer Hai an Riesenschildkröte erstickt

„Ich war gerade vor der japanischen Küste auf Thunfischjagd“, schilderte Greg Vella in der Facebook-Gruppe Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers am 19. April. „Im Radio hörten wir Berichte, dass ein großer Weißer Hai mit einer Schildkröte in seinem Maul herumschwirrt, aber ich habe dem nicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt.“ Dann aber, am nächsten Tag, hätten Fischer das Tier aus dem Wasser gezogen.