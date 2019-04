Taxilenker bei Raubüberfall mit Messer verletzt

In der Nähe des Tators festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte der Ermittlungsgruppe Schloßberg, die erst am Donnerstag einige geklärte Überfälle in Graz vermelden konnte, einen 39-jährigen Ungarn als Tatverdächtigen aus. Er wurde Donnerstagnacht in der Nähe des Tatorts festgenommen. In seiner Unterkunft im Bezrk Weiz wurde ein Jagdmesser, die vermutliche Tatwaffe, gefunden. Bei der Einvernahme war der Mann teilweise geständig. Er kommt in die Justizanstalt Graz-Jakomini.