„Miss Vienna“: „Das waren meine ersten Buhrufe“

Bereits im Vorfeld herrschte Aufregung um die heurige Miss-Vienna-Wahl. Schon Tage vor dem Wahlabend wurden diverse Gerüchte laut. Diese Misstöne machten sich auch bei der Wahl am Donnerstag bemerkbar. Als Körmer in sportlicher Kleidung über den Laufsteg ging, gab es zahlreiche Buhrufe aus dem Publikum für die positive Bewertung der Jury. Diese gab Beatrice eine gute Punktanzahl für ihre Performance. Insgesamt so gut, dass die 23-jährige schlussendlich auch zur neuen „Miss Vienna“ gewählt wurde. Sie freut sich, trotz der so manchen negativen Reaktionen.