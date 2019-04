Höhlenmord auf Teneriffa: Unbeteiligter beschimpft

Bei dem Fall auf der kanarischen Insel steht der 43 Jahre alte Ehemann im Verdacht, am Dienstag seine 39 Jahre alte Frau und das Kind in der Höhle zu Tode geprügelt zu haben. Der kleine Bruder des toten Buben berichtete der Polizei von einem brutalen Angriff des Vaters. Noch am Donnerstag bestritt der Verdächtige, etwas mit dem Tod seiner Frau und seines Kindes zu tun zu haben.