ManUnited-Star: 87.000 € für einen Ballkontakt

Manchester United hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League einen Rückschlag erlitten. Die „Red Devils“ mussten sich am Mittwoch im Derby gegen Manchester City mit 0:2 geschlagen geben. Für Alexis Sanchez gab es einen kleinen Wermutstropfen: Der Chilene, der in der Partie gerade mal auf einen Ballkontakt kam, kassierte dafür 87.000 Euro!