Sri-Lanka-Mastermind selbst bei Blutbad getötet

IS-Experten: Islamischer Staat muss an Massaker beteiligt gewesen sein

Das Bekennervideo des Islamischen Staates ist laut dem IS-Experten Peter Neumann vom Londoner King‘s College authentisch: „Es gibt offenbar eine Verbindung zum IS, jetzt muss man ermitteln, ob Rückkehrer dahinterstecken oder es konkrete Anweisungen gab.“ Der IS müsse in irgendeiner Form operativ beteiligt gewesen sein, glaubt auch Ajai Sahni, Chef des Beobachtungszentrums South Asia Terrorism Portal in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Eine Gruppe, die noch nie terroristisch aktiv gewesen sei, könne nicht einfach so neun Bomben mit derartigem zerstörerischen Potenzial bauen - und das unbemerkt.