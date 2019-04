„Miss Vienna“: Muss Siegerin Titel wieder abgeben?

Im Club Schwarzenberg in Wien ist am Donnerstag die schönste Frau der Hauptstadt gekürt worden: Die 23-jährige Beatrice Körmer gewann den Titel - trotz unzähliger Buhrufe - und verwies Sophie Pawlica (18) auf den zweiten Platz. Doch die Freude der hübschen Blondine währte nicht lange, denn schon kurz nach dem Event verkündete die Miss Austria Corporation, am Freitag eine Bombe platzen zu lassen. Muss die junge Wienerin den Titel etwa wieder abgeben?