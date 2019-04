ÖSV-Boss krempelt um: „Wollten Besten der Welt!“

Mit Patrick Riml wurde ein Mann zum Alpinkoordinator, der vor allem in den USA riesige Erfolge wie jene der Lindsey Vonn oder des Ted Ligety feiern konnte. Mit Christian Mitter der langjährige Norwegen-Chef von erfolgreichen Topstars wie Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud oder Henrik Kristoffersen …

Es gab vor der Umstrukturierung ein klares Ziel: Wir wollten nur die Besten der Welt! Zum Glück ist es auch gelungen, sie zu holen. Abgesehen davon haben wir jetzt mit Jürgen Kriechbaum auch im Nachwuchs einen absoluten Weltklasse-Mann. Alles in allem ist die Chance jetzt sehr, sehr groß, so richtig stark zu werden.