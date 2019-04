Hoffnung für den Eachtling

Bauern im Osten Österreichs jammern

Ganz anders sieht es hingegen bei den Landwirten in Nieder- und Oberösterreich aus. Durch die klimatischen Bedingungen wird es in diesen Regionen früher warm, weshalb auch die Kartoffeln früher gesetzt werden. Da der April mit Regentagen bisher aber recht zurückhaltend war, wirkt sich die Trockenheit in diesen Gebieten auf den Boden und somit auf die Qualität der Knollen aus. „Wenn bei uns noch Schnee liegt, wird im Osten schon ausgesät. Ist der Boden aber zu trocken, dann wird die Schale der Kartoffeln rau und der Geschmack verändert sich“, weiß Landwirt Moser.