Neue Öffi-Regionen werden noch einmal ausgeweitet

Die Jahreskarte gilt für die gesamten Öffis

„Die Tickets gelten außerdem in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, egal ob ÖBB-Zug, Obus in der Stadt, Regionalbus oder Lokalbahn. Das macht es für die Salzburger so unkompliziert wie möglich“, so Schnöll. Auch für die Pendler aus Oberösterreich soll es bald Lösungen geben.