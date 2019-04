Nach Taxifahrt: Lenker verletzt und beraubt!

Der Mann hatte sich in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 3.30 Uhr, vom 44-jährigen Taxifahrer von einem Nachtlokal in Graz über Ludersdorf nach Pircha bringen lassen. Statt des Fahrpreises gab es für den Chauffeur aber einen Fußtritt gegen den Unterschenkel - während der Unbekannte ein 20 Zentimeter langes Messer in der Hand hielt! Schließlich schlug der Unbekannte dem Taxler mit dem Griff des Messers auf die Nase, raubte ihm die Geldbörse und rannte weg.