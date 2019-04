Sprachengesetz in der Ukraine heizt Spannungen an

Das am Donnerstag vom Parlament in Kiew verabschiedete Gesetz schreibt Ukrainisch als Sprache in öffentlichen Einrichtungen vor. Beamte auf allen Ebenen sowie Lehrer, Ärzte oder Anwälte müssen in Zukunft Ukrainisch sprechen und werden andernfalls mit Geldstrafen belegt. Zudem wird die Quote für ukrainischsprachige Fernseh- und Radioprogramme erhöht. Das Gesetz wird dem Vernehmen nach aber erst in drei Jahren wirksam. Bis dahin will Selenskyj, sobald er sein am Sonntag errungenes Amt angetreten hat, überprüfen, ob eventuell ein Verstoß gegen die Rechte von Minderheiten vorliegt.