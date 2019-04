3:2 nach 0:2! Österreich ringt Deutschland nieder

Als bester Spieler der Österreicher wurde Goalie Lukas Herzog ausgezeichnet, der sein Team im ersten Drittel mit zahlreichen Paraden im Spiel hielt. Am Samstag geht es für die in der WM-Vorbereitung steckenden Österreicher in Deggendorf (20 Uhr) erneut gegen Deutschland. Noch nicht dabei sind Michael Raffl von den Philadelphia Flyers sowie die Spieler der EBEL-Finalisten Vienna Capitals und KAC.