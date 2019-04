Bei Grabungsarbeiten mit Kleinbagger umgekippt

In Krankenhaus geflogen

Anwesende Personen konnten den eingeklemmten Baggerfahrer befreien, verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. In weiterer Folge wurde der Verunfallte mit erheblichen Verletzungen am linken Bein mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Aus dem umgekippten Bagger ausgelaufenes Dieselöl wurde durch die Feuerwehr Tux gebunden.