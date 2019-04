Macron: Deutliche Steuersenkung, weitere Reformen

Die Maßnahme werde im kommenden Jahr überprüft, sagte er am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz im Elysee-Palast. Als weitere Konsequenz aus den Protesten und der folgenden zweimonatigen Bürgerbefragung stellte Macron erleichterte Referenden und die Schließung der berühmten Elitehochschule Ecole Nationale d‘Administration in Aussicht. Die ENA ist seit Jahrzehnten eine führende Institution in Frankreich, an der die Führungskräfte für Wirtschaft und Politik - Macron besuchte die Institution ebenfalls - ausgebildet werden. Die „Gelbwesten“ und viele andere Bürger werfen der politischen Klasse Frankreichs vor, zu abgehoben zu sein.