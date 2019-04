DFB-Geständnis: Bayern-Elfer war Fehlentscheidung!

Rückblende auf Mittwochabend: Bayern München zog nach dem knappen, aber verdienten Erfolg zum 23. Mal ins Pokal-Finale ein. Dort ist am 25. Mai in Berlin RB Leipzig der Gegner. Werder bleibt dann nur die Zuschauerrolle - was Bremen-Coach Florian Kohfeldt ungerecht findet, denn den siegbringenden Foulelfmeter, den Robert Lewandowski (83.) verwandelt hatte, stufte er als „brutal“ und unberechtigt ein. Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie hatte Kingsley Coman im Strafraum leicht mit dem Ellbogen berührt, der Franzose fiel daraufhin und holte so den Strafstoß heraus.