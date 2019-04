So bekam Besitzerin ihre Hündin von Pension zurück

„Dachte zuerst an einen grausamen Scherz“

Nachdem die Irin direkt nach ihrer Rückreise gemeinsam mit ihrer Mutter zur Pension fuhr, um „Nova“ abzuholen, sei ihr gesagt worden, dass der Hund verstorben sei. „Sie haben sie an jenem Morgen blutend in ihrem Zwinger gefunden. Wir waren total geschockt und mehr als am Boden zerstört, als wir das hörten. Zuerst dachte ich an einen grausamen Scherz, da wir ihnen vor drei Tagen einen gesunden Hund zur Pflege dagelassen hatten“, so Kinch weiter.