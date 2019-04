81-Jähriger zu unrecht als Alko-Lenker angeklagt

Das Ehepaar (beide 81) aus Laakirchen war am 2. Jänner mit dem Auto auf der Pyhrnbahnstrecke unterwegs. In Micheldorf fuhr der Mann in eine gesicherte Eisenbahnkreuzung ein und blieb zwischen den geschlossenen Schrankenbalken stehen. Der Güterzug schleifte das Auto etwa 170 Meter weit mit. Der Lenker wurde schwer verletzt, seine Frau am Beifahrersitz starb.