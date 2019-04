Rote Gewerkschafter legten im Magistrat zu

Wahltriumph für die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in der Stadt: Bei der Personalvertretungswahl kamen sie auf 84,1 Prozent (plus 0,4 Prozent). Die Christlichen Gewerkschafter (FCG) erreichten 15,9 Prozent – ein Plus von 1,6 Prozent. Sie hatten nach dem Sieg der ÖVP bei der Gemeinderatswahl am 10. März auf ein deutlich besseres Ergebnis gehofft. Nachdem die Freiheitlichen nicht mehr angetreten waren, hatten sich nur mehr zwei Listen der Wahl gestellt.