Rose pocht vor Titelstück auf „Lerneffekt“

Wie dem auch sei: Salzburg will die sechste Krone mit einem Sieg zelebrieren, sich zudem fürs Cup-Finale am Mittwoch gegen Rapid in Klagenfurt einballern. Für beide Aufgaben will Trainer Marco Rose aber eine Steigerung sehen. Super-Finish mit drei Toren in sieben Minuten beim 3:1 gegen WAC schön und gut: Aber bis Minute 87 war die Leistung äußerst überschaubar. „Beim Match gegen den WAC haben schon ein paar Prozentpunkte in Sachen Sauberkeit, Handlungsschnelligkeit, Wucht nach vorne gefehlt. Da sollte es für Sonntag, Mittwoch schon einen Lerneffekt geben“, hielt Rose gestern in Taxham fest.