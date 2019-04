Generelles Grillverbot am Donauufer wieder Thema

Wenn die Sonne draußen lacht, ist vielen Anrainern in St. Margarethen nur noch zum Weinen, denn für sie bedeutet das: Qualm, Müll und Gestank! Verwandelt sich doch das vorgelagerte Donauufer - wie zuletzt zu Ostern - wieder in einen Grill-Hotspot. Nach dem Bericht in der „Krone“ fordert VP-Stadtvize Bernhard Baier erneut ein Grillverbot.