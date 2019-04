Hundehaltung in Tirol auf dem Prüfstand

„Es liegt doch eigentlich nie am Hund, sondern am Herrl“, stellt die 24-Jährige Hundebesitzerin Alina zunächst auf die Frage fest, wie sie über die bekannte Debatte denkt. Sie hat selbst eine Hovawart Hündin und weiß, dass ein Hund Arbeit bedeutet. Leinenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln findet sie sehr wohl sinnvoll und außerdem spricht sie sich klar für einen „Hundeführerschein“ oder Sachkundenachweis aus. Als zukünftiger Hundebesitzer sollte man sich schon auskennen. Auch Hundetrainerin Alexandra Schweiger sagt klar: „Vor einem Hundekauf muss man sich informieren, beraten lassen und auch Rassenspezifika kennen lernen.“