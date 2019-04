„Grüne Fehler“ sind behoben

Das Leben pulsiert am Stadtwerke-Areal in Salzburg-Lehen: 1300 Bewohner, 1500 Studierende und 50 Unternehmen leben und wirtschaften Tür an Tür. „Zu grau, zu dicht, zu viel Beton!“ – lautete am Anfang die vernichtende Kritik. Nach zehn Jahren Entwicklungszeit geht der Standortentwickler Prisma jetzt in die finale Phase.