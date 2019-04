12 Millionen Euro Schulden haften auf Druckerei

Der Mutterkonzern aus Holland, die Circle Media Group, steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und musste bereits einige Druckereien in den Niederlanden in die Insolvenz schicken. „Ich schätze die Chancen gut ein, dass es mit der Oberndorfer Druckerei weiter geht. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt“, zeigt sich Gewerkschafter Gerald Forcher dennoch zuversichtlich. Er hat angekündigt, die Betreuung der 160 Arbeitnehmer aufzunehmen und einen Entgeltsicherungsfonds einzurichten.