Sozialer Dienstleister baut seine Angebote aus

Bedarf an Betreuung steigt

Der demografische Wandel hin zu einer alternden Bevölkerung ist auch für das OÖ Hilfswerk spürbar. Die Nachfrage in der Haus- und Heimhilfe stieg, besonders in der mobilen Hilfe und der 24-Stunden-Betreuung. Angebote werden ausgebaut. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagiert sich das OÖ Hilfswerk für die Menschen und schafft damit auch den Spagat zwischen einem wirtschaftlich agierenden Unternehmen und sozialer Hingabe.