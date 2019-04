Vettel glaubt an Wende für Ferrari in Formel-1-WM!

Vettels Hauptrivale Hamilton reiste mit viel Selbstbewusstsein an, nicht nur, weil er im Vorjahr den Aserbaidschan-Grand-Prix für sich entschieden hatte. Mercedes fuhr in den ersten drei Rennen jeweils auf die Plätze eins und zwei: Bottas gewann den Auftakt in Australien vor Hamilton, der anschließend in Bahrain und China vor dem Finnen siegte. So einen perfekten Saisonstart in der Motorsport-Königsklasse hatte zuletzt vor 27 Jahren das Williams-Team hingelegt. Trotzdem fordert Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiter vollen Einsatz und höchste Konzentration. „Wir wissen, dass wir weiterhin alles geben müssen“, mahnte der 47-jährige Wiener einmal mehr.