„Geige ist meine Pensionsversicherung“

Zu seinem 70er blickt Josef Sabaini auf ein bewegtes Musikerleben zurück, international und vor allem in Linz, wo er an der Bruckner-Uni unterrichtet („Das ist anstrengend, weil wir ja nur die Studenten kriegen, die in Wien nicht genommen wurden“), das von ihm gegründete Ensemble Philharmonices mundi im Brucknerhaus dirigiert („Das Brucknerhaus ist mein musikalisches Wohnzimmer“) und immer noch täglich Geige spielt: „Das habe ich die letzten 65 Jahre getan und habe es noch länger vor.“