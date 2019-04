Mit Brett auf Einbruchstour

Auf diese Art drangen die Kriminellen mitten in der Nacht zuerst in einen Supermarkt in Markt Allhau ein. Statt auf Lebensmittel waren sie auf Zigaretten aus. Sämtliche Stangen Marlboro, Chesterfield und Memphis bei der Kassa - insgesamt 25 - wurden mitgenommen. „Das Ausmaß des Schadens ist vorerst unklar, er dürfte aber von einer Versicherung gedeckt sein“, teilten die Ermittler mit. Nicht nur den Lebensmittelmarkt hatten die Zigarettendiebe ins Visier genommen. Die Bande setzte ihren Coup in einem Nachbarort sogar fort. Auch bei einer Diskonttankstelle in Kemeten zwängten die Täter die automatische Schiebetür mit einem Brett auf. Die Eindringlinge wurden aber von der Mutter der Betreiberin überrascht. In aller Eile machten sich die Unbekannten sofort aus dem Staub - diesmal ohne Beute.