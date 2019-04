Landtag fest in Mädchenhand

SP-Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf ist es ein besonderes Anliegen, mit Klischees aufzuräumen. „Mädchen können alles genau so gut wie Burschen. Sie müssen sich nur trauen“, so die engagierte Politikerin. Beim Besuch der acht Mädchen im Landtag stellte sie gemeinsam mit anderen Politikerinnen und Landtagspräsidentin Verena Dunst verschiedene Berufsmöglichkeiten im handwerklichen und technischen Bereich vor. „Wir möchten damit auch Interesse an Führungspositionen bei den jungen Damen schon frühzeitig wecken“, betonen Eisenkopf und Dunst unisono.