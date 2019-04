Sparen bei den Parkplätzen

1,5 Parkplätze pro Wohnung müssen derzeit bei Bauprojekten in St. Pölten errichtet werden. Das macht Wohnraum teuer. Um diese Kosten zu senken, will SP-Bürgermeister Matthias Stadler die Zahl der vorgeschriebenen Stellplätze in Wohnhausanlagen reduzieren. Auch die Opposition findet Gefallen an dem Plan.