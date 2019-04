Geht auch das vierte Trainerdebüt in die Hose?

Nach neun sieglosen Spielen ist er Steyrs neue Hoffnung: Willi Wahlmüller! Und was sagt der Trainer vorm heutigen Debüt gegen den 2019 auswärts punktelosen Mitabstiegskonkurrenten Lafnitz? „Einen Trainereffekt gibt es an Ergebnissen gemessen nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen! Nur harte Arbeit zahlt sich aus“, so der 52-Jährige. Der nach nur drei Trainings auch sagt: „Das Team macht auch mental einen guten Eindruck, vielleicht kehrt das Spielglück zurück.“ Gegen einen Trainereffekt spricht auch, dass seine Kollegen ihr Debüt heuer alle nicht gewinnen konnten: