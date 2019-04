Asyl-Anerkennung: Österreich pro Kopf führend

In absoluten Zahlen nimmt weiterhin Deutschland die meisten Asylwerber auf, im Vorjahr waren es 139.000 Personen. Syrer stellten mit 29 Prozent weiterhin die größte Gruppe, der in der EU Schutzstatus zuerkannt wurde. Dahinter liegen Afghanen (16 Prozent) und Iraker (sieben Prozent). Die größte Gruppe anerkannter Asylwerber in Österreich waren Afghanen (38 Prozent), gefolgt von Syrern (26 Prozent) und Somaliern (sieben Prozent).