Werkzeug-Bande treibt ihr Unwesen

In nur einer Nacht räumten die Unbekannten in der kleinen Katastralgemeinde Weinpolz nun drei Lagerhallen aus. Die Vorgehensweise war immer dieselbe: „Die Täter knackten die Schlösser der Garagen und stahlen teures Werkzeug wie Motorsägen, Bohrmaschinen und Generatoren“, schildert ein Ermittler. Und das ist leider kein Einzelfall! So wird derzeit etwa nach einem grauen Škoda-Kombi mit slowakischen Kennzeichen gesucht. Anfang April wurden die beiden Insassen in Waldkirchen an der Thaya gesichtet, zuvor hatten Anrainer denselben Wagen im Zusammenhang mit einem Einbruch in Kautzen der Polizei gemeldet, bei dem drei Kettensägen erbeutet wurden.