14-Jähriger prügelte am Linzer Bahnhof Security

Bereits drei Monate in U-Haft

Der 14-Jährige, der, statt in die Schule zu gehen, seine Zeit lieber am Bahnhof verbrachte, war seit 2016 wegen acht Verfahren aufgrund von Vermögens- und Gewaltdelikten der Polizei einschlägig bekannt. Außerdem haben er und seine Gang am Linzer Bahnhof Hausverbot. Auch war er der „Weihnachtsmann“, der am 23. Dezember aus dem Kamin eines Linzer Wohnhauses gerettet werden musste. Die letzten drei Monate verbrachte der Bursch in U-Haft - dazu bekam er nun 6 Monate bedingte Haft und muss ein Antigewalttraining absolvieren.