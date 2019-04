Auf den schmackhaften Spuren unserer Vorfahren

Kulinarische Ausflüge in die Geschichte

Nach einer erfolgreichen Premiere im Vorjahr werden die „Genussreisen im Museum“ - Führungen mit Fokus auf Speisegewohnheiten unserer Vorfahren verbunden mit Menüs bei Gastronomen in der Nähe der Museen - auch heuer wieder im Zeughaus und an drei weiteren Standorten angeboten: Im Museum für Geschichte stehen adelige Esskultur und Tischmanieren im Fokus, im Archäologischen Museum werden Speisen der Kelten und Römer aufgetischt, und auf Schloss Stainz macht man sich (extra für Familien) auf die Spur von Brot und Butter.