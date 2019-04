Innviertler wachsen im Sog des Fahrrad-Booms

3D-Entwickungsprogramm bald im Einsatz

Um in Zukunft Designs und Passformen noch früher testen zu können, soll bald auf ein 3D-Entwicklungsprogramm vertraut werden. Abseits davon spürt das Team rund um Geschäftsführer Otto Leodolter, wie der Fahrrad-Boom auch die Nachfrage nach hochwertiger Bike-Bekleidung steigt. Am Sommer-Geschäft sorgen die Pedalritter für das größte „Kuchenstück“ am Löffler-Umsatz.