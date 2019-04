Neuer Thriller: Lesung von Veit Heinichen in Graz

Xenia Zannier heißt die neue Ermittlerin in Veit Heinichens Krimi-Universum. Fans kennen die zähe Frau bereits aus den letzten Laurenti-Romanen - nun hat der deutsche Bestsellerautor ihr einen eigenen Fall gewidmet. In „Borderless“ (erscheint am 2. Mai) erzählt er einmal mehr von den internationalen Verstrickungen des organisierten Verbrechens - nicht zuletzt auch mit der Politik. Und so macht sich Zannier auf die Fersen einer skrupellosen italienischen Senatorin, deren Einfluss von Rom bis Berlin reicht.