Verrücktes Liebeslied für ESC-Star Paenda!

Bevor sie am 14. Mai in Tel Aviv beim Eurovision Song Contest 2019 für Österreich ins 1. Halbfinale startet, hat Electropopperin Paenda Max Schmiedl noch einen Besuch im „Krone“-Keller abgestattet. Dabei erzählte die blauhaarige Musikerin, aus welcher persönlichen Situation ihr ESC-Song „Limits“ entstand, wie sie über mehrere Umwege zu ihrem Künstlernamen kam und warum sie nicht mit ESC-Gewinnerin Conchita verglichen werden will.