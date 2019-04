Drogentod? Bursche starb offenbar an Überdosis

Ein 15-Jähriger ist Montagfrüh tot in der Wohnung eines Bekannten in Kolsass (Bezirk Innsbruck Land) aufgefunden worden. Nach der gerichtlich angeordneten Obduktion gehe man davon aus, dass der Jugendliche an einer Drogen-Überdosis gestorben ist, erklärt Walter Pupp vom Landeskriminalamt Tirol