„Mir kehren zamm“: Jetzt wird Wien sauber gemacht!

„Krone“ macht den Wertheimsteinpark sauber

Die „Krone“ unterstützt diese sinnvolle Aktion, die auch ein Beitrag zum Kampf gegen die Plastikplage ist, tatkräftig. Wir berichten aber nicht nur darüber, wir legen auch selbst Hand an. Am 30. April machen Redakteure aus der Muthgasse den Wertheimsteinpark in Döbling sauber. Um 11.30 Uhr geht’s los. Und Sie, liebe Leser, sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir freuen uns.