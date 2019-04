Schwan seit Monaten auf Teich gefangen

Er soll wieder in die Freiheit kommen

Mit einem großen Kescher und jeder Menge Leckerlis versuchte Streitmaier den großen Schwan einzufangen, der jedoch immer wieder entwischen konnte. „Ich werde weiterhin alles daran setzen, das Tier aus seiner Gefangenschaft zu retten, um es danach in der Drau wieder freizulassen“, so der Wildtierexperte zur „Krone“. Alleine im Vorjahr hat Streitmaier kärntenweit fast 300 Wildvögel in seiner Wildstation bei Steuerberg retten, pflegen und wieder in die Natur zurückgeben können; darunter Stockenten, Mäusebussarde, Wespenbussarde, Turmfalken, Waldkäuze, Uhus, Wiedehopfe, verschiedene Spechte, aber auch zahlreiche Säugetiere wie Füchse, Igel, Siebenschläfer und Fischotter.